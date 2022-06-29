Путин поздравил работников судостроительной отрасли с профессиональным праздником

Президент России Владимир Путин поздравил работников и ветеранов судостроительной отрасли с Днем кораблестроителя. Телеграмма появилась на сайте Кремля.

Глава государства напомнил, что история отечественного государственного судостроения началась 355 лет назад с подписания царем Алексеем Михайловичем указа о строительстве первого корабля «Орёл», также важной вехой является создание Петром Великим регулярного российского флота.

«Отрадно, что сегодня корабелы достойно продолжают дело своих предшественников, вносят огромный вклад в укрепление промышленного и оборонного потенциала страны, разрабатывают и строят уникальные, опережающие время боевые надводные и подводные корабли, объекты морской техники для исследования и освоения ресурсов Мирового океана, высокотехнологичные суда гражданского назначения», — сказал Путин.

По его словам, во многом успешное развитие отрасли стало возможным благодаря консолидации научных и производственных ресурсов в рамках Объединенной судостроительной корпорации, которая в этом году отметила 15-летие.