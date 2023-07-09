Путин поздравил работников рыбохозяйственного комплекса с Днем рыбака

Президент России Владимир Путин поздравил работников и ветеранов рыбохозяйственного комплекса с Днем рыбака, отметив, что отрасль играет важную роль в экономике страны, обладает значительным технологическим потенциалом и вносит вклад в укрепление продовольственной безопасности.

«Всё это — результат труда многих поколений промысловиков, ученых, инженеров, представителей разных специальностей, которые закладывали традиции отрасли и совершенствовали ее работу, подавали пример рачительного отношения к природным богатствам нашей страны», — сказано в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

Путин заявил, что важно сконцентрировать усилия на востребованных временем задачах, таких как насыщение отечественного рынка качественной, экологически чистой и доступной продукцией, расширение ее ассортимента и наращивание возможностей для глубокой переработки сырья и экспорта.

По словам Президента, нужно продолжать курс на повышение конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности рыбохозяйственного комплекса, обновление рыболовного флота с использованием мощностей российских судостроительных верфей, уделять особое внимание подготовке кадров и пр.