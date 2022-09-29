Путин поздравил работников Радиевого института имени Хлопина с 100-летним юбилеем

Президент РФ Владимир Путин поздравил действующих и бывших сотрудников Радиевого института имени В. Г. Хлопина со столетием учреждения. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«У истоков создания вашего института стояли выдающиеся ученые, которые понимали исключительную важность становления и развития в нашей стране перспективных областей науки и атомной промышленности. Они на десятилетия вперед определили основной вектор деятельности института <…>», — заметил глава государства.

По мнению Путина, нынешний коллектив успешно продолжает дело своих предшественников, совершенствует и внедряет современные технологические решения для производства новых видов продукции и трудится на перспективу.

«Подчеркну, ваши знания и опыт, яркие открытия и большой творческий, созидательный потенциал имеют важное научное и практическое значение. Они востребованы в атомной энергетике, ядерной физике, радиоэкологии, медицине, в других сферах», — добавил Президент РФ.

Радиевый институт был основан в 1922 году по инициативе и под руководством академика Владимира Вернадского. Сегодня здесь проводятся исследования по радиоэкологии, радиохимии и созданию изотоповой продукции. Кроме того, институт на коммерческой основе организует международное обучение на русском и английском языках.