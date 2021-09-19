Путин поздравил работников ОПК России с Днем оружейника

Президент России Владимир Путин поздравил с Днем оружейника ветеранов и работников оборонно-промышленного комплекса России. Текст телеграммы опубликован пресс-службой Кремля.

По словам главы государства, Россия гордится своими выдающимися учеными, конструкторами, инженерами, организаторами производства. Благодаря их труду и таланту в стране были созданы уникальные образцы вооружения и военной техники.

«Важно, что нынешнее поколение работников оборонно-промышленного комплекса достойно продолжает замечательные традиции отрасли, настойчиво добивается поставленных целей, — говорится в поздравлении. — Во многом благодаря вашему профессионализму и ответственному отношению к делу ОПК обладает серьезным потенциалом развития и считается одним из признанных лидеров на мировом рынке вооружений».

В заключение Владимир Путин выразил уверенность, что специалисты отрасли по-прежнему будут держать качество продукции на высоком уровне, разрабатывать новые прорывные проекты и претворять в жизнь смелые инженерно-технические и технологические идеи.