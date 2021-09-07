Путин поздравил работников с юбилеем центра дерматовенерологии и косметологии Минздрава

Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму сотрудникам Государственного научного центра дерматовенерологии и косметологии Минздрава РФ по случаю 100-летия со дня создания организации, сообщает пресс-служба Кремля.

Глава РФ обратил внимание на то, что институт вырос в крупный, авторитетный научный и образовательный центр, а многие поколения специалистов, трудившихся в нем, преумножили традиции милосердия и подвижничества, которыми славилось в свое время отечественное медицинское сообщество.

Он подчеркнул, что в центре и сегодня трудятся профессионалы, всецело преданные своему делу.

«Важно, что наряду с обширной клинической практикой в стенах ГНЦДК проводятся фундаментальные и прикладные исследования, внедряются передовые разработки и эффективные, высокотехнологичные методы лечения», – отметил Путин в поздравительной телеграмме.