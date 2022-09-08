Путин поздравил работников Минфина России с 220-летием ведомства
Президент России Владимир Путин поздравил работников и ветеранов Минфина страны с 220-летием ведомства. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.
Глава государства отметил, что учрежденное в 1802 году во время масштабных реформ высших органов власти ведомство было призвано управлять государственными финансами, доходами и расходами. Эти задачи требовали от сотрудников министерства исключительной компетентности, ответственного отношения к порученному делу и глубокого понимания важности работы.
«Отмечу, что эти принципы и сегодня являются ключевыми профессиональными, нравственными ориентирами для сотрудников Минфина», — заявил Путин.
Работники ведомства бережно хранят лучшие исторические традиции и накопленный опыт, обеспечивают укрепление финансового суверенитета и национальной безопасности России, а также способствуете развитию и диверсификации экономики и повышению качества социальной сферы.