Путин поздравил работников Минфина России с 220-летием ведомства

Президент России Владимир Путин поздравил работников и ветеранов Минфина страны с 220-летием ведомства. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

Глава государства отметил, что учрежденное в 1802 году во время масштабных реформ высших органов власти ведомство было призвано управлять государственными финансами, доходами и расходами. Эти задачи требовали от сотрудников министерства исключительной компетентности, ответственного отношения к порученному делу и глубокого понимания важности работы.

«Отмечу, что эти принципы и сегодня являются ключевыми профессиональными, нравственными ориентирами для сотрудников Минфина», — заявил Путин.

Работники ведомства бережно хранят лучшие исторические традиции и накопленный опыт, обеспечивают укрепление финансового суверенитета и национальной безопасности России, а также способствуете развитию и диверсификации экономики и повышению качества социальной сферы.