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Путин поздравил работников и ветеранов спортивной отрасли с юбилеем образования Минспорта
Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму работникам и ветеранам спортивной отрасли, а также спортсменам по случаю 100-летия создания государственного органа управления в сфере физической культуры и спорта.
Путин отметил, что Россия может по праву гордиться богатой историей отечественного спорта. «Наша страна занимает одно из лидирующих мест по количеству олимпийских чемпионов и чемпионов мира», — написал Президент.
Он также добавил, что уже на рубеже XIX и XX веков в стране существовали многочисленные клубы, лиги и общества, объединяющие любителей различных спортивных дисциплин. «Наши атлеты выступали на престижных соревнованиях, побеждали на Олимпийских играх. На весь мир прославились российские борцы и шахматисты, фигуристы и конькобежцы», — подчеркнул глава государства.
Путин назвал основание в июне 1923 года Высшего совета физической культуры при ВЦИК важным этапом в развитии спорта высших достижений и массовой физической культуры.
«Во многом благодаря формированию государственной системы управления отраслью в разных регионах страны были открыты профильные образовательные учреждения, построены стадионы и ледовые дворцы, тренировочные и оздоровительные комплексы», — подчеркнул Путин.
Сегодня, отметил Президент, эта база совершенствуется, выходит на новый уровень, а также служит укреплению традиций физкультурного движения и подготовке будущих чемпионов и рекордсменов, тренеров и наставников.
«Отрадно, что нынешнее поколение работников спортивной отрасли бережно хранит бесценный опыт и творческое наследие своих предшественников, успешно решает поставленные задачи», — резюмировал Президент.
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