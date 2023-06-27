Путин поздравил работников и ветеранов спортивной отрасли с юбилеем образования Минспорта

Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму работникам и ветеранам спортивной отрасли, а также спортсменам по случаю 100-летия создания государственного органа управления в сфере физической культуры и спорта.

Путин отметил, что Россия может по праву гордиться богатой историей отечественного спорта. «Наша страна занимает одно из лидирующих мест по количеству олимпийских чемпионов и чемпионов мира», — написал Президент.

Он также добавил, что уже на рубеже XIX и XX веков в стране существовали многочисленные клубы, лиги и общества, объединяющие любителей различных спортивных дисциплин. «Наши атлеты выступали на престижных соревнованиях, побеждали на Олимпийских играх. На весь мир прославились российские борцы и шахматисты, фигуристы и конькобежцы», — подчеркнул глава государства.

Путин назвал основание в июне 1923 года Высшего совета физической культуры при ВЦИК важным этапом в развитии спорта высших достижений и массовой физической культуры.

«Во многом благодаря формированию государственной системы управления отраслью в разных регионах страны были открыты профильные образовательные учреждения, построены стадионы и ледовые дворцы, тренировочные и оздоровительные комплексы», — подчеркнул Путин.

Сегодня, отметил Президент, эта база совершенствуется, выходит на новый уровень, а также служит укреплению традиций физкультурного движения и подготовке будущих чемпионов и рекордсменов, тренеров и наставников.

«Отрадно, что нынешнее поколение работников спортивной отрасли бережно хранит бесценный опыт и творческое наследие своих предшественников, успешно решает поставленные задачи», — резюмировал Президент.

Сто лет назад, 27 июня 1923 года, был принят декрет ВЦИК РСФСР «Об образовании высшего и местных советов физической культуры трудящихся РСФСР». Ныне функции государственного органа управления в сфере физической культуры и спорта выполняет Министерство спорта Российской Федерации.