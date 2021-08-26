Путин поздравил работников и ветеранов РКК «Энергия» с юбилеем корпорации

Президент России Владимир Путин поздравил работников и ветеранов Ракетно-космической корпорации «Энергия» имени С.П.Королёва с юбилеем компании. Поздравительный адрес опубликован на сайте Кремля.

Глава государства отметил, что история предприятия содержит «целое созвездие ярких открытий и прорывных разработок». Они стали вкладом в развитие отечественной научно-технической и инженерной мысли. Путин подчеркнул, что специалисты «Энергии» на заре космической эры возглавили работы по созданию первого искусственного спутника Земли и первого пилотируемого корабля.

Путин также добавил, что нынешние сотрудники «Энергии» поддерживают «высочайшую профессиональную планку, заданную предшественниками». Президент выразил уверенность, что это способствует укреплению потенциала ракетно-космического и оборонно-промышленного комплексов страны. Президент пожелал всем новых достижений.

Ракетно-космическая корпорация (РКК) «Энергия» им. С.П. Королёва является ведущим российским ракетно-космическим предприятием, головной организацией по пилотируемым космическим системам.