Путин поздравил работников и ветеранов налоговых органов с профессиональным праздником

Президент России Владимир Путин поздравил работников и ветеранов налоговых органов с их профессиональным праздником. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

Глава государства отметил, что долгие годы ФНС России и ее территориальные органы проводят большую и содержательную работу по совершенствованию налоговой системы, реализации государственной политики в области контроля за соблюдением законодательства РФ о налогах и сборах.

Он подчеркнул, что благодаря широкому внедрению новейших технологий, лучшего мирового опыта и собственных подходов к решению поставленных задач ФНС смогла укрепить единую налоговую систему страны.

«Подчеркну, важно не останавливаться на достигнутом, неустанно двигаться вперед, ведь от вашего профессионализма, ответственного отношения к делу напрямую зависят устойчивое пополнение бюджетов всех уровней, формирование благоприятного предпринимательского климата, комфортных условий для граждан и бизнеса при уплате налогов», — сказал Путин.

Он выразил уверенность в том, что работники налоговых органов продолжат достойно выполнять возложенные на них обязанности в интересах страны.