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Официальная хроника
9 февраля 2023  12:26

Путин поздравил работников гражданской авиации со столетием отрасли

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Советские конструкторы, вдохновленные общей идеей, прославили Россию как одну из ведущих авиационных держав во всем мире, заявил Президент РФ Владимир Путин. Он поздравил всех работников и ветеранов гражданской авиации со столетием отрасли.

«Развитие гражданского воздушного флота — яркая глава в истории нашей страны, крепкий сплав творческого, созидательного труда, мужества и дерзновенной мечты представителей разных профессий — легендарных конструкторов, создававших передовые образцы авиалайнеров, отважных испытателей, ставивших „на крыло“ новую технику, летчиков и экипажей, которые прокладывали маршруты в Арктику, в труднодоступные районы Сибири и Дальнего Востока», — говорится в поздравлении, опубликованном на сайте Кремля.

Путин подчеркнул, что современные специалисты достойно продолжают дело предшественников, имеют хорошие знания  и понимают, что от их четкости и ответственности зависит успешное решение важнейших проблем отрасли, обеспечение безопасности полетов, а также своевременная доставка пассажиров и грузов. Президент пообещал, что государство и дальше будет уделять приоритетное внимание развитию гражданского воздушного флота, укреплению транспортных связей между регионами, совершенствовать инфраструктуру и открывать новые перспективные авиамаршруты.

#Владимир Путин #авиация #минтранс россии
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