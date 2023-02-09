Путин поздравил работников гражданской авиации со столетием отрасли

Советские конструкторы, вдохновленные общей идеей, прославили Россию как одну из ведущих авиационных держав во всем мире, заявил Президент РФ Владимир Путин. Он поздравил всех работников и ветеранов гражданской авиации со столетием отрасли.

«Развитие гражданского воздушного флота — яркая глава в истории нашей страны, крепкий сплав творческого, созидательного труда, мужества и дерзновенной мечты представителей разных профессий — легендарных конструкторов, создававших передовые образцы авиалайнеров, отважных испытателей, ставивших „на крыло“ новую технику, летчиков и экипажей, которые прокладывали маршруты в Арктику, в труднодоступные районы Сибири и Дальнего Востока», — говорится в поздравлении, опубликованном на сайте Кремля.

Путин подчеркнул, что современные специалисты достойно продолжают дело предшественников, имеют хорошие знания и понимают, что от их четкости и ответственности зависит успешное решение важнейших проблем отрасли, обеспечение безопасности полетов, а также своевременная доставка пассажиров и грузов. Президент пообещал, что государство и дальше будет уделять приоритетное внимание развитию гражданского воздушного флота, укреплению транспортных связей между регионами, совершенствовать инфраструктуру и открывать новые перспективные авиамаршруты.