Путин поздравил работников Государственного исторического музея с 150-летием его создания

За 150 лет работы Государственный исторический музей стал хранителем истории России, внес огромный вклад укрепление национального самосознания граждан, воспитание любви к родной стране. Об этом, поздравляя работников музея с юбилеем создания, написал Президент РФ Владимир Путин. Телеграмма опубликована пресс-службой Кремля.

Глава государства напомнил, что объект был создан благодаря труду и таланту выдающихся ученых, пожертвованиям соотечественников, в том числе членов императорской семьи.

«За минувшие полтора века исторический музей сыграл огромную роль в изучении истории нашей Родины, в укреплении национального самосознания, воспитании в людях уважения к своему прошлому. И даже в непростые времена, на переломе эпох, когда его залы были закрыты для посетителей, сотрудники продолжали кропотливую работу по хранению, систематизации, исследованию уникальных фондов», — подчеркивается в поздравительном адресе.

Путин отметил, что коллектив музея следует традициям основателей, главной целью которых было «собирать воедино со всех концов земли русской заветные святыни народа». Он поблагодарил сотрудников за кропотливый труд, благодаря которому сберегается историческое, культурное, духовное наследие России, и пожелал им успехов и всего наилучшего.