news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
17 октября 2021  16:55

Путин поздравил работников дорожного хозяйства с профессиональным праздником

news_top_970_100

Президент России Владимир Путин поздравил работников дорожного хозяйства с профессиональным праздником.

«Этот профессиональный праздник отмечают строители, инженеры, конструкторы, служащие многочисленных профильных предприятий», — отметил в поздравительной телеграмме глава государства на официальном портале Кремля.

Путин подчеркнул значимость и сложность недавних масштабных проектов дорожного строительства (Крымский мост, трасса «Нева» и «Таврида», ЦКАД). «На повестке – не менее амбициозные проекты, которые соединят города и территории страны современными, безопасными магистралями. И конечно, нужно модернизировать существующие транспортные коридоры, повышать качество региональных и местных автодорог», — обозначил новые цели Президент России.

#Путин Владимир #день дорожника
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
Главное