Президент России Владимир Путин поздравил работников дорожного хозяйства с профессиональным праздником.

«Этот профессиональный праздник отмечают строители, инженеры, конструкторы, служащие многочисленных профильных предприятий», — отметил в поздравительной телеграмме глава государства на официальном портале Кремля.

Путин подчеркнул значимость и сложность недавних масштабных проектов дорожного строительства (Крымский мост, трасса «Нева» и «Таврида», ЦКАД). «На повестке – не менее амбициозные проекты, которые соединят города и территории страны современными, безопасными магистралями. И конечно, нужно модернизировать существующие транспортные коридоры, повышать качество региональных и местных автодорог», — обозначил новые цели Президент России.