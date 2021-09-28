Путин поздравил работников атомной промышленности с профессиональным праздником

Президент РФ Владимир Путин направил поздравительную телеграмму по случаю Дня работника атомной промышленности всем работающим в этой отрасли сейчас и ее ветеранам. Текст телеграммы опубликован на сайте Кремля

«Этот профессиональный праздник — дань уважения многим поколениям ученых: конструкторов, рабочих, инженеров, — всем тем, кто своим талантом, неустанным, кропотливым трудом способствовал становлению перспективных направлений отечественной фундаментальной и прикладной науки, создавал первые атомные электростанции и реакторы, обеспечивал ядерный паритет и обороноспособность нашей страны», — заявил глава государства.

По словам Путина, сегодня ядерные технологии предоставляют новые возможности для укрепления российской энергетики, внедрения «прорывных решений» в медицинской сфере, разработки уникальных материалов и покорения космоса, а также дальнейшего хозяйственного освоения арктических территорий и Северного морского пути.

Президент выразил уверенность, что работники атомной промышленности продолжат сохранять и творчески развивать наследие предшественников и наращивать кадровый, исследовательский и производственный потенциал отрасли, реализуя эффективные и при этом экологичные проекты.