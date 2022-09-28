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Политика
28 сентября 2022  10:41

Путин поздравил работников атомной промышленности

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Президент России Владимир Путин поздравил работников и ветеранов атомной промышленности с профессиональным праздником. Он заявил, что от их компетентности зависит укрепление индустриального, энергетического и оборонно-промышленного потенциала страны, сообщает пресс-служба Кремля.

«Отрадно, что вы встречаете свой профессиональный праздник значимыми, впечатляющими достижениями. Благодаря напряжённой, слаженной работе проектировщиков, инженеров, специалистов вводятся в эксплуатацию новые объекты энергетической инфраструктуры, в том числе за рубежом, создаются современные цифровые, инновационные продукты, многое делается для успешной реализации масштабных программ хозяйственного освоения Арктики и Северного морского пути», — сказал Путин.

По словам Президента РФ, работники атомной промышленности также вносят весомый вклад в разработку новейших видов вооружений, которые, на его взгляд, не имеют аналогов.

«Убежден, чтобы и дальше оставаться в авангарде, необходимо уделять приоритетное внимание широкому внедрению передовых технологий, наращиванию фундаментальных научных исследований, подготовке высококвалифицированных кадров. Важным шагом в этом направлении стало открытие в сентябре минувшего года Национального центра физики и математики в Сарове», — добавил российский лидер.

День работников атомной промышленности отмечается в России с 28 сентября, он был учрежден указом Президента РФ. Именно в этот день в 1942 году Государственный комитет обороны СССР выпустил распоряжение «Об организации работ по урану». 

#Владимир Путин
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