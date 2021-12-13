Путин поздравил путешественника Конюхова с 70-летием

Президент РФ Владимир Путин поздравил с 70-летним юбилеем российского путешественника Федора Конюхова. Поздравительная телеграмма размещена на сайте Кремля.

Глава государства обратил внимание на то, что как в России, так и за ее пределами Конюхова «знают как яркого, неординарного, сильного духом человека, отважного и неутомимого путешественника».

По мнению Путина, «уникальные экспедиции и походы» юбиляра «достойно продолжают замечательные традиции русских исследователей и первооткрывателей, поражают масштабностью и смелостью замысла и, конечно, имеют большое значение для воспитания молодежи».

«От души желаю Вам здоровья, бодрости духа, успехов во всех начинаниях», — завершил поздравление Владимир Путин.

Федор Конюхов в одиночку совершил пять кругосветных плаваний, 17 раз пересек Атлантический океан, в том числе один раз — на весельной лодке. Первым в мире достиг пяти полюсов Земли: Северного географического, Южного географического, Полюса относительной недоступности в Северном Ледовитом океане, Эвереста (полюса высоты) и Мыса Горн (полюса яхтсменов). Первым среди россиян дошел до Северного и Южного полюсов на лыжах. Первым совершил кругосветный полет на воздушном шаре. В общей сложности на его счету более 40 экспедиций.