Путин поздравил Пушилина с Днем Донецкой народной республики

Восемь лет назад народ Донецкой народной республики выбрал путь государственной независимости, и сейчас Россия помогает ему реализовать свое законное право. Об этом, поздравляя главу ДНР Дениса Пушилина с Днем народной республики, заявил Президент РФ Владимир Путин.

«Восемь лет назад народ ДНР сделал выбор в пользу государственной независимости. Сегодня мы ведем совместную борьбу за то, чтобы граждане республики могли реализовать свое законное право на свободную и мирную жизнь в соответствии со своими вековыми культурными и духовными традициями, в дружбе с братской Россией», — подчеркивается в телеграмме главы государства, опубликованной пресс-службой Кремля.

Владимир Путин выразил уверенность, что совместными усилиями ДНР и Россия смогут одержать победу. Он пожелал главе республики и ее гражданам здоровья, успехов, мужества и стойкости.

21 февраля 2022 года Президент России подписал указы о независимости ДНР и ЛНР. Спустя несколько дней главы республик призвали РФ оказать помощь в отражении агрессии Киева, после чего было объявлено о начале специальной военной операции по защите Донбасса. Выступив с обращением к гражданам РФ, Владимир Путин подчеркнул, что главная цель российских военных — защита мирного населения, а также демилитаризация и денацификация Украины.

Страны Запада осудили данное решение, ужесточив и введя ряд дополнительных санкций против России. Они затронули ряд самых разных сфер — от экономики до культуры и спорта.