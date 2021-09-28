Путин поздравил профессора Санкт-Петербургской консерватории Ролдугина с 70-летием

Президент РФ Владимир Путин направил поздравительную телеграмму народному артисту России, виолончелисту, дирижеру, а также профессору Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н.А.Римского-Корсакова Сергею Ролдугину по случаю его 70-летия, сообщает пресс-служба Кремля.

Глава государства отметил, что отличительными особенностями великого музыканта, которыми обладает Ролдугин, является преданность музыкальному искусству, стремление внести личный вклад в сбережение культурного, духовного достояния России, а также поддержать и достойно воспитать молодые таланты.

«Желаю вдохновения, новых успехов в творчестве, в большой благотворительной, общественной работе, которой Вы посвящаете много сил и энергии, и, конечно, крепкого здоровья Вам и Вашим близким», — говорится в телеграмме.