Путин поздравил Президента Южно-Африканской Республики с Днем Свободы

Президент России Владимир Путин поздравил Президента Южно-Африканской Республики Сирила Рамафозу с национальным праздником республики — Днем Свободы. Обращение опубликовано на сайте Кремля.

«Отношения между нашими странами находятся на высоком уровне. Развивается конструктивный двусторонний диалог, плодотворное сотрудничество на различных направлениях. Москва и Претория координируют усилия в рамках ООН, БРИКС, „Группы двадцати“ и других многосторонних структур», — отметил Владимир Путин в телеграмме.

Он выразил уверенность в том, что совместными усилиями будет обеспечено дальнейшее наращивание всего комплекса взаимовыгодных российско-южноафриканских связей. По словам Путина, это отвечает интересам наших дружественных народов, идет в русле упрочения безопасности и стабильности как на региональном, так и на международном уровне.

«Желаю Вам, господин Президент, доброго здоровья и успехов, а всем гражданам ЮАР — благополучия и процветания», — заключил Президент России.