Путин поздравил Президента ЮАР с Днем Свободы

Президент России Владимир Путин направил телеграмму своему коллеге из ЮАР Сирилу Рамафозе. Российский лидер поздравил Президента Южно-Африканской Республики с Днем Свободы.

Путин отметил, что между Москвой и Преторией установились содержательный политический диалог и продуктивное сотрудничество в различных сферах.

«Убеждён, что совместными усилиями мы обеспечим дальнейшее наращивание всего комплекса взаимовыгодных российско-южноафриканских связей. Это в полной мере отвечает интересам наших дружественных народов, идёт в русле упрочения международной безопасности и стабильности.

От души желаю Вам, господин Президент, доброго здоровья и успехов, а всем Вашим согражданам – благополучия и процветания», - цитирует телеграмму пресс-служба Кремля.

День Свободы ежегодно отмечается в ЮАР 27 апреля. Он учрежден в честь первых демократических выборов в стране, прошедших в 1994 году. Победу на тех выборах одержал Нельсон Мандела. Этот день считается днем освобождения Южноафриканской Республики от правления апартеида - системы расовой сегрегации, реализуемой в те времена белым меньшинством.

