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Ру Тат
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Официальная хроника
27 апреля 2022  09:49

Путин поздравил Президента ЮАР с Днем Свободы

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Президент России Владимир Путин направил телеграмму своему коллеге из ЮАР Сирилу Рамафозе. Российский лидер поздравил Президента Южно-Африканской Республики с Днем Свободы.

Путин отметил, что между Москвой и Преторией установились содержательный политический диалог и продуктивное сотрудничество в различных сферах.

«Убеждён, что совместными усилиями мы обеспечим дальнейшее наращивание всего комплекса взаимовыгодных российско-южноафриканских связей. Это в полной мере отвечает интересам наших дружественных народов, идёт в русле упрочения международной безопасности и стабильности.

От души желаю Вам, господин Президент, доброго здоровья и успехов, а всем Вашим согражданам – благополучия и процветания», - цитирует телеграмму пресс-служба Кремля.

День Свободы ежегодно отмечается в ЮАР 27 апреля. Он учрежден в честь первых демократических выборов в стране, прошедших в 1994 году. Победу на тех выборах одержал Нельсон Мандела. Этот день считается днем освобождения Южноафриканской Республики от правления апартеида - системы расовой сегрегации, реализуемой в те времена белым меньшинством.
 

#Владимир Путин #юар #телеграмма
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