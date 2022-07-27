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Ру Тат
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Официальная хроника
27 июля 2022  10:30

Путин поздравил Президента Вьетнама с 10-летием установления стратегического партнерства

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Президент России Владимир Путин поздравил вьетнамского коллегу Нгуен Суан Фуку с 10-летием установления всеобъемлющего стратегического партнерства между двумя странами. Об этом сообщает пресс-служба Кремля. 

«Это, бесспорно, важное историческое событие, которое ознаменовало выход российско-вьетнамских связей на качественно новый уровень», — отметил глава государства.

По его словам, за прошедшее время значительно расширен политический диалог, реализованы крупные совместные проекты в энергетике, промышленности, сельском хозяйстве и других сферах.

Путин выразил уверенность в том, что совместными усилиями страны обеспечат дальнейшее развитие всего комплекса отношений, координации усилий в решении актуальных вопросов международной повестки дня. Подобный подход отвечает основным интересам народов двух стран и в русле обеспечения стабильности и безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

#Владимир Путин
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