Путин поздравил Президента Таджикистана с днем рождения

Президент России Владимир Путин поздравил с днем рождения Президента Таджикистана Эмомали Рахмона, которому сегодня исполнилось 69 лет.

«Своей многолетней деятельностью на посту главы государства вы снискали заслуженное уважение среди соотечественников и за рубежом. Под вашим руководством Таджикистан добился значительных успехов в экономической и социальной областях», — сказано в тексте поздравления, опубликованного на сайте Кремля.

Путин отметил, что Россия высоко ценит усилия Президента Таджикистана по укреплению отношений стратегического партнерства и союзничества между двумя государствами и его личный вклад в обеспечение безопасности и стабильности во всей Центральной Азии.

Российский лидер также выразил готовность к дальнейшему диалогу и совместной работе с Рахмоном по актуальным двусторонним и международным вопросам.

«Хотел бы подтвердить готовность к продолжению нашего конструктивного диалога и тесной совместной работы по актуальным вопросам двусторонней и международной повестки дня», — подчеркнул он.