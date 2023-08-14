Путин поздравил президента Пакистана с Днем независимости страны

Президент России Владимир Путин направил поздравление главе Пакистана Арифу Алви с Днем независимости страны. Текст поздравительного адреса опубликован на сайте московского Кремля.

Путин отметил, что отношения между Россией и Пакистаном носят дружественный характер, развивается политический диалог и сотрудничество в различных сферах. «Москва и Исламабад активно взаимодействуют на антитеррористическом и афганском направлениях», – написал Путин.

Глава российского государства также выразил уверенность, что отношения между двумя странами будут укрепляться и дальше.

Президент РФ пожелал своему пакистанскому коллеге здоровья и успехов, всем гражданам Пакистана – мира и процветания.