news_header_top_970_100
Руc Тат
news_header_bot_970_100
Политика 14 августа 2023 09:40

Путин поздравил президента Пакистана с Днем независимости страны

Скопировать ссылку
news_top_970_100

Президент России Владимир Путин направил поздравление главе Пакистана Арифу Алви с Днем независимости страны. Текст поздравительного адреса опубликован на сайте московского Кремля.

Путин отметил, что отношения между Россией и Пакистаном носят дружественный характер, развивается политический диалог и сотрудничество в различных сферах. «Москва и Исламабад активно взаимодействуют на антитеррористическом и афганском направлениях», – написал Путин.

Глава российского государства также выразил уверенность, что отношения между двумя странами будут укрепляться и дальше.

Президент РФ пожелал своему пакистанскому коллеге здоровья и успехов, всем гражданам Пакистана – мира и процветания.

#Владимир Путин #поздравление #пакистан
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2
news_bot_970_100

Главное