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Путин поздравил президента Пакистана с Днем независимости страны
Президент России Владимир Путин направил поздравление главе Пакистана Арифу Алви с Днем независимости страны. Текст поздравительного адреса опубликован на сайте московского Кремля.
Путин отметил, что отношения между Россией и Пакистаном носят дружественный характер, развивается политический диалог и сотрудничество в различных сферах. «Москва и Исламабад активно взаимодействуют на антитеррористическом и афганском направлениях», – написал Путин.
Глава российского государства также выразил уверенность, что отношения между двумя странами будут укрепляться и дальше.
Президент РФ пожелал своему пакистанскому коллеге здоровья и успехов, всем гражданам Пакистана – мира и процветания.
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