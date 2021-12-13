Путин поздравил президента Международного паралимпийского комитета с его переизбранием

Президент России Владимир Путин поздравил Эндрю Парсонса с его переизбранием на пост президента Международного паралимпийского комитета. Телеграмма размещена на сайте Кремля.

Владимир Путин отметил, что итоги голосования демонстрируют достойную оценку работы Парсонса в качестве руководителя IPC и его высокий авторитет в мировом паралимпийском движении и спортивном сообществе в целом.

Президент выразил уверенность в том, что и впредь усилия руководителя IPC будут содействовать укреплению благородных и неоспоримых идеалов и ценностей, объединяющих паралимпийцев всех стран.

«Хотел бы подтвердить стремление России к конструктивному взаимодействию с Международным паралимпийским комитетом по всем важнейшим, актуальным направлениям его деятельности», — сказал глава государства.