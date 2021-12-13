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Спорт
13 декабря 2021  18:49

Путин поздравил президента Международного паралимпийского комитета с его переизбранием

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Президент России Владимир Путин поздравил Эндрю Парсонса с его переизбранием на пост президента Международного паралимпийского комитета. Телеграмма размещена на сайте Кремля. 

Владимир Путин отметил, что итоги голосования демонстрируют достойную оценку работы Парсонса в качестве руководителя IPC и его высокий авторитет в мировом паралимпийском движении и спортивном сообществе в целом.

Президент выразил уверенность в том, что и впредь усилия руководителя IPC будут содействовать укреплению благородных и неоспоримых идеалов и ценностей, объединяющих паралимпийцев всех стран.

«Хотел бы подтвердить стремление России к конструктивному взаимодействию с Международным паралимпийским комитетом по всем важнейшим, актуальным направлениям его деятельности», — сказал глава государства.

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