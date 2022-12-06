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Ру Тат
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Политика
6 декабря 2022  16:52

Путин поздравил Президента Кыргызстана с днем рождения

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Президент России Владимир Путин направил поздравление кыргызскому лидеру Садыру Жапарову по случаю 54-летия. Глава российского государства отметил, что в РФ высоко ценят его усилия по развитию отношений союзничества и стратегического партнерства между двумя странами и их взаимодействию в рамках СНГ, ОДКБ и ШОС.

«Рассчитываю на продолжение нашего диалога и совместной работы по актуальным вопросам двусторонней и региональной повестки дня – на благо дружественных народов России и Киргизии», — приводятся слова Путина в телеграмме на сайте Кремля. 

Он также пожелал Жапарову крепкого здоровья, успехов в государственной деятельности и благополучия. 

#Владимир Путин #политика
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