Путин поздравил Президента Кыргызстана с днем рождения

Президент России Владимир Путин направил поздравление кыргызскому лидеру Садыру Жапарову по случаю 54-летия. Глава российского государства отметил, что в РФ высоко ценят его усилия по развитию отношений союзничества и стратегического партнерства между двумя странами и их взаимодействию в рамках СНГ, ОДКБ и ШОС.

«Рассчитываю на продолжение нашего диалога и совместной работы по актуальным вопросам двусторонней и региональной повестки дня – на благо дружественных народов России и Киргизии», — приводятся слова Путина в телеграмме на сайте Кремля.

Он также пожелал Жапарову крепкого здоровья, успехов в государственной деятельности и благополучия.