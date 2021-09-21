Путин поздравил президента Курчатовского института с юбилеем

С 75-летним юбилеем поздравил сегодня глава государства Владимир Путин президента НИЦ «Курчатовский институт» Михаила Ковальчука. Поздравительный адрес опубликован на сайте московского Кремля.

«Вы по праву входите в число исследователей, чьи фундаментальные труды и практические наработки способствовали созданию в России перспективных направлений науки и прорывных технологий», — говорится в телеграмме.

Президент России отметил, что в профессиональной среде Ковальчука ценят «как талантливого педагога и организатора». Благодаря большой творческой энергии ученый «вносит значимый личный вклад в решение задач, стоящих перед знаменитым Курчатовским институтом».

В завершение Президент пожелал прославленному физику здоровья и успехов, а также реализации всех намеченных планов.

Михаил Валентинович Ковальчук родился 21 сентября 1946 года в Ленинграде. Он советский и российский физик, член-корреспондент Российской академии наук с 2000 года, президент Курчатовского института с 2015 года.