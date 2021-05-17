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Ру Тат
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17 мая 2021  16:38

Путин поздравил Президента Казахстана с днем рождения

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Сегодня состоялся телефонный разговор Президента РФ Владимира Путина с Президентом Республики Казахстан Касым-Жомартом Токаевым и первым Президентом этой страны Нурсултаном Назарбаевым.

Глава российского государства поздравил своего казахстанского коллегу с днем рождения.

В ходе разговора «был подтвержден взаимный настрой на всемерное укрепление российско-казахстанских отношений союзничества и стратегического партнерства», — сообщается на сайте Kremlin.ru.

Кроме того, стороны условились поддерживать дальнейшие тесные контакты между странами.

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