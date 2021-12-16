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Официальная хроника
16 декабря 2021  12:02

Путин поздравил Президента Казахстана с Днем независимости страны

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Поздравительную телеграмму по случаю Дня независимости страны направил Президент России Владимир Путин своему казахстанскому коллеге — Президенту Республики Казахстан Касым-Жомарту Токаеву. Текст поздравительного адреса опубликован сегодня на портале kremlin.ru.

Российский лидер отметил, что отношения между двумя странами «динамично развиваются в духе стратегического партнерства и союзничества». По мнению Президента РФ, эффективную отдачу в сотрудничестве дает взаимодействие в рамках таких структур, как ЕврАзЭС, ОДКБ, СНГ, ШОС и ООН.

Путин также оценил успехи Казахстана в экономической, социальной, научно-технической и других сферах. Президент выразил уверенность, что конструктивные российско-казахстанские связи будут и в дальнейшем последовательно укрепляться.

#Владимир Путин #казахстан
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