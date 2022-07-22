Путин поздравил Мурму с избранием на пост президента Индии

Российский лидер Владимир Путин поздравил Драупади Мурму с избранием на пост президента Индии. Он отметил, что Россия придает большое значение партнерству с Индией.

«Рассчитываю, что Ваша деятельность во главе государства будет способствовать дальнейшему развитию российско-индийского политического диалога и плодотворного сотрудничества в различных сферах на благо наших дружественных народов, в интересах упрочения международной стабильности и безопасности», – сказано в поздравительной телеграмме.

Путин также пожелал Мурму успехов, крепкого здоровья и благополучия.