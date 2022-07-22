news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Политика
22 июля 2022  17:41

Путин поздравил Мурму с избранием на пост президента Индии

news_top_970_100

Российский лидер Владимир Путин поздравил Драупади Мурму с избранием на пост президента Индии. Он отметил, что Россия придает большое значение партнерству с Индией.

«Рассчитываю, что Ваша деятельность во главе государства будет способствовать дальнейшему развитию российско-индийского политического диалога и плодотворного сотрудничества в различных сферах на благо наших дружественных народов, в интересах упрочения международной стабильности и безопасности», – сказано в поздравительной телеграмме. 

 Путин также пожелал Мурму успехов, крепкого здоровья и благополучия.

#Владимир Путин #индия
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100