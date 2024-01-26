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Политика 26 января 2024 09:27

Путин поздравил Президента и Премьера Индии с Днем республики

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Россия дорожит отношениями привилегированного стратегического партнерства с Индией и надеется на его дальнейшее планомерное развитие. Об этом заявил Президент РФ Владимир Путин.

«Индия добилась впечатляющих успехов в социально-экономической, научно-технической и других областях, пользуется заслуженным авторитетом на мировой арене, активно участвует в решении важнейших вопросов международной повестки дня», — отмечается в поздравлении ко Дню республики, направленному Президенту Драупади Мурму и Премьеру Нарендре Моди.

Путин подчеркнул, что дальнейшее развитие связей пойдет на благо двух стран, будет соответствовать интересам их народов, а также поспособствует поддержанию безопасности на региональном и глобальном уровнях.

«Искренне желаю вам доброго здоровья и успехов, а всем гражданам Индии — благополучия и процветания», — заключил Президент России.

#Владимир Путин #индия #поздравление
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