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Путин поздравил Президента и лидера Компартии Вьетнама с 78-летием независимости страны
Президент России Владимир Путин направил поздравления генсеку ЦК Компартии Вьетнама Нгуен Фу Чонгу и Президенту Во Ван Тхыонгу. Сегодня в стране отмечается 78-я годовщина независимости, сообщает пресс-служба Кремля.
Обращаясь к политическим лидерам Вьетнама, Путин отметил динамично развивающееся сотрудничество двух стран и выразил надежду на дальнейшее упрочение российско-вьетнамских связей.
«Отношения между нашими государствами динамично развиваются в духе всеобъемлющего стратегического партнёрства. Налажено конструктивное двустороннее сотрудничество на различных направлениях, координация усилий в решении актуальных вопросов региональной и международной повестки дня», — говорится в одной из телеграмм.
Президент России подчеркнул, что дальнейшие совместные усилия пойдут на благо не только населению России и Вьетнама, но и помогут обеспечить безопасность и стабильность в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
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