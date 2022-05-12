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Политика
12 мая 2022  12:15

Путин поздравил Президента Филиппин с победой на выборах

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Президент России Владимир Путин поздравил новоизбранного филиппинского лидера Фердинанда Ромуальдеса Маркоса с победой на выборах. Об этом сообщает пресс-служба Кремля. 

«Рассчитываю, что Ваша деятельность во главе государства будет способствовать дальнейшему развитию конструктивного российско-филиппинского сотрудничества в различных сферах. Это в полной мере отвечает интересам наших народов, идёт в русле упрочения безопасности и стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе», – сказал главас российского государства.

Путин обратил внимание на то, что отношения между двумя странами всегда носили дружественный характер.

 

#Владимир Путин
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