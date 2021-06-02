Путин поздравил Президента Филиппин с 45-летием дипломатических отношений

Президент России Владимир Путин поздравил Президента Республики Филиппины Родриго Роа Дутерте с 45-летием установления дипломатических отношений между двумя государствами. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

«За прошедшие десятилетия Россия и Филиппины накопили значительный опыт конструктивного двустороннего сотрудничества в различных областях, а также плодотворного взаимодействия в рамках ООН и других международных структур», — отметил Путин.

Он выразил уверенность в том, что основываясь на этих добрых традициях, будет обеспечено дальнейшее развитие всего комплекса российско-филиппинских связей, что отвечает интересам наших дружественных народов, идет в русле упрочения безопасности и стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

«Желаю Вам, господин Президент, доброго здоровья и успехов, а всем Вашим согражданам — благополучия и процветания», — заключил глава государства.