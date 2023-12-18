Путин поздравил Президента Египта с переизбранием

Фото: kremlin.ru

Российский лидер Владимир Путин поздравил Президента Египта Абдель-Фаттаха ас-Сиси с переизбранием. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

«Убедительная победа на выборах стала наглядным свидетельством широкого признания ваших заслуг в решении актуальных социально-экономических и внешнеполитических задач, стоящих перед Египтом», — отметил глава российского государства.

Кроме того, Путин добавил, что личный вклад Сиси в развитие российско-египетского стратегического партнерства трудно переоценить. Он заверил, что готов к дальнейшей совместной работе с египетским коллегой над развитием комплекса двусторонних связей.

Президент РФ подтвердил намерение Москвы взаимодействовать с Каиром на различных международных площадках, в том числе и в рамках БРИКС.

Всеобщие выборы Президента Египта прошли 11-12 декабря. За Сиси проголосовало 89,6% избирателей. Он будет занимать пост главы государства в течение ближайших шести лет.