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Путин поздравил Президента Египта с переизбранием
Российский лидер Владимир Путин поздравил Президента Египта Абдель-Фаттаха ас-Сиси с переизбранием. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.
«Убедительная победа на выборах стала наглядным свидетельством широкого признания ваших заслуг в решении актуальных социально-экономических и внешнеполитических задач, стоящих перед Египтом», — отметил глава российского государства.
Кроме того, Путин добавил, что личный вклад Сиси в развитие российско-египетского стратегического партнерства трудно переоценить. Он заверил, что готов к дальнейшей совместной работе с египетским коллегой над развитием комплекса двусторонних связей.
Президент РФ подтвердил намерение Москвы взаимодействовать с Каиром на различных международных площадках, в том числе и в рамках БРИКС.
Всеобщие выборы Президента Египта прошли 11-12 декабря. За Сиси проголосовало 89,6% избирателей. Он будет занимать пост главы государства в течение ближайших шести лет.
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