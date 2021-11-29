Путин поздравил Президента ЦАР с днем провозглашения республики

Президент России Владимир Путин по телефону поздравил Президента Центральноафриканской Республики Фостена Арканжа Туадеру с днем провозглашения ЦАР. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Стороны обсудили развитие сотрудничества, в том числе в торгово-экономической и других областях, противодействие распространению Covid-19 и вопросы подготовки профессиональных кадров в Центральноафриканской Республике.

Туадера поблагодарил Путина за поддержку, которую Россия оказывает ЦАР. Президенты условились о продолжении политического диалога и дальнейшем сотрудничестве на различных уровнях.