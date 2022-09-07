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Политика
7 сентября 2022  12:00

Путин поздравил Президента Бразилии с 200-летием независимости республики

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Президент России Владимир Путин поздравил бразильского коллегу Жаира Болсонару с 200-летием юбилеем  провозглашения независимости Республики Бразилия. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Ваша страна является весьма авторитетным членом международного сообщества, играет важную роль в мировой экономике, активно участвует в решении многих актуальных вопросов региональной и глобальной повестки дня», — отметил российский лидер. Он обратил внимание на то, что дружеский характер российско-бразильских отношений в полной мере подтвердили февральские переговоры в Москве.

По мнению Путина, хорошую отдачу также дает двустороннее сотрудничество и взаимодействие в рамках ООН, БРИКС, «Группы двадцати» и других структур.

«Уверен, что совместными усилиями мы обеспечим дальнейшее наращивание стратегического партнерства между Россией и Бразилией на благо наших народов», — подчеркнул Президент.

#Владимир Путин #Бразилия
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