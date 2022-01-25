Путин поздравил Президента Бангладеш с 50-летием установления дипотношений с Россией

Президент РФ Владимир Путин направил поздравительную телеграмму Президенту Республики Бангладеш Абдулу Хамиду и премьер-министру Шейх Хасине по случаю 50-летия со дня установления дипломатических отношений с Россией. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Вот уже полвека связи между Москвой и Даккой неизменно развиваются в духе дружбы и взаимного уважения. Уверен, что совместными усилиями мы обеспечим дальнейшее наращивание конструктивного двустороннего сотрудничества в различных областях», — приводятся слова российского лидера.

Путин также отметил, что дальнейшее развитие отношений между двумя странами отвечает интересам народов России и Бангладеш в полной мере и происходит в русле «упрочения региональной стабильности и безопасности».