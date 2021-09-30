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30 сентября 2021  11:25

Путин поздравил Президента Абхазии с Днем победы и независимости республики

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Президент России Владимир Путин поздравил Президента Республики Абхазия Аслана Бжанию с Днем победы и независимости республики. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

Владимир Путин отметил, что отношения между Россией и Абхазией развиваются в духе союзничества и стратегического партнерства, а также выразил уверенность, что совместными усилиями страны будут и впредь наращивать двустороннее сотрудничество на всех направлениях.

«Россия продолжит оказывать всемерное содействие абхазским друзьям в решении актуальных экономических и социальных задач, а также в обеспечении национальной безопасности», — подчеркнул глава государства.

#владимир путин #россия и абхазия
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