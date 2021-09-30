Путин поздравил Президента Абхазии с Днем победы и независимости республики

Президент России Владимир Путин поздравил Президента Республики Абхазия Аслана Бжанию с Днем победы и независимости республики. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

Владимир Путин отметил, что отношения между Россией и Абхазией развиваются в духе союзничества и стратегического партнерства, а также выразил уверенность, что совместными усилиями страны будут и впредь наращивать двустороннее сотрудничество на всех направлениях.

«Россия продолжит оказывать всемерное содействие абхазским друзьям в решении актуальных экономических и социальных задач, а также в обеспечении национальной безопасности», — подчеркнул глава государства.