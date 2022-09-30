Путин поздравил Президента Абхазии с Днем независимости республики

Президент России Владимир Путин поздравил абхазского лидера Аслана Бжанию с Днем победы и независимости Республики Абхазия. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Российско-абхазские отношения развиваются на основе принципов союзничества и стратегического партнерства», – сказал глава российского государства.

Он выразил уверенность в том, что совместными усилиями удастся обеспечить дальнейшее наращивание всего комплекса конструктивных двусторонних связей на благо братских народов России и Абхазии и в интересах упрочения региональной стабильности и безопасности.