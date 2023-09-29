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Путин поздравил Президента Абхазии с 30-летием независимости
Президент РФ Владимир Путин заранее поздравил Абхазию и ее руководителя Аслана Бжанию с 30-летием независимости.
«Уважаемый Аслан Георгиевич, примите сердечные поздравления по случаю праздника Республики Абхазия — Дня Победы и Независимости. Тридцать лет назад абхазский народ в упорной борьбе отстоял свое законное право на свободную, мирную жизнь», — говорится в тексте телеграммы, размещенной на официальном портале абхазского лидера.
Кроме того, Путин заверил Бжанию в готовности России и в дальнейшем содействовать «в решении актуальных социально-экономических задач, а также в обеспечении национальной безопасности» Абхазии.
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