Путин поздравил Президента Абхазии с 30-летием независимости

Президент РФ Владимир Путин заранее поздравил Абхазию и ее руководителя Аслана Бжанию с 30-летием независимости.

«Уважаемый Аслан Георгиевич, примите сердечные поздравления по случаю праздника Республики Абхазия — Дня Победы и Независимости. Тридцать лет назад абхазский народ в упорной борьбе отстоял свое законное право на свободную, мирную жизнь», — говорится в тексте телеграммы, размещенной на официальном портале абхазского лидера.

Кроме того, Путин заверил Бжанию в готовности России и в дальнейшем содействовать «в решении актуальных социально-экономических задач, а также в обеспечении национальной безопасности» Абхазии.