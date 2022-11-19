Путин поздравил преподавателей высшей школы с профессиональным праздником

Профессия преподавателя требует от человека педагогического таланта, самоотдачи и безграничной преданности избранному делу, а главное – душевной щедрости, чуткости и терпения, считает Президент России Владимир Путин. Именно эти качества всегда были присущи лучшим представителям отечественного преподавательского корпуса, отметил он в поздравительной телеграмме преподавателям высшей школы с профессиональным праздником.

«Вы вдохновляете молодых людей на достижение поставленных целей, заряжаете их энергией, стремлением к новым знаниям, уверенностью в себе и собственных силах, помогаете состояться в самых разных сферах деятельности. И конечно, велика роль преподавателей высшей школы в воспитании юношей и девушек, формировании у них ответственной общественной, гражданской позиции, приверженности к традиционным духовно-нравственным ценностям», – говорится в тексте поздравления, опубликованном на сайте Кремля.

От мудрости и опыта преподавателей зависит, с какими навыками и умениями вступят в самостоятельную жизнь выпускники российских вузов, подчеркнул Путин.

Напомним, день преподавателей высшей школы был учрежден в прошлом году и ежегодно отмечается 19 ноября – в день рождения Михаила Ломоносова — великого русского ученого, основавшего первый в стране университет.