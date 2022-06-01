Президент РФ поздравил Премьер-министра Армении с днем рождения

Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму Премьер-министру Армении Николу Пашиняну по случаю дня рождения. Ее текст опубликован на сайте Кремля.

«Уверен, что в русле конструктивного диалога, установившегося между нами, мы продолжим тесную совместную работу по дальнейшему упрочению союзнических российско-армянских отношений на благо наших братских народов», – приводятся слова главы государства.

Он пожелал Пашиняну крепкого здоровья, счастья, благополучия и успехов в государственной деятельности.