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Политика
1 июня 2022  14:42

Президент РФ поздравил Премьер-министра Армении с днем рождения

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Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму Премьер-министру Армении Николу Пашиняну по случаю дня рождения. Ее текст опубликован на сайте Кремля.

«Уверен, что в русле конструктивного диалога, установившегося между нами, мы продолжим тесную совместную работу по дальнейшему упрочению союзнических российско-армянских отношений на благо наших братских народов», – приводятся слова главы государства. 

Он пожелал Пашиняну крепкого здоровья, счастья, благополучия и успехов в государственной деятельности.

#Владимир Путин #Никол Пашинян
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