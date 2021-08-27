Путин поздравил представителей боксерского сообщества России с днем бокса

Президент России Владимир Путин поздравил представителей боксерского сообщества России с V Международным днем бокса. Об этом сообщает пресс-служба Кремля. Поздравление опубликовано на сайте kremlin.ru.

Путин отметил, что этот зрелищный вид спорта пользуется в России особой популярностью, так как «он требует от человека не только выносливости и отличной подготовки, но и воспитывает волю, закаляет характер, учит идти только вперед и побеждать».

Президент выразил уверенность, что день бокса этого года порадует профессионалов и любителей спорта насыщенной программой. В завершение он пожелал представителям боксерского сообщества успехов и всего наилучшего.

В этом году Международный день бокса проходит в онлан-формате.