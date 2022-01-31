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Официальная хроника
31 января 2022  17:08

Путин поздравил председателя правления «Газпрома» с юбилеем

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Президент РФ Владимир Путин направил поздравительную телеграмму главе правления компании «Газпром» Александру Миллеру по случаю 60-летнего юбилея. Ее текст был опубликован на сайте Кремля.

«Вас по праву считают талантливым человеком, настоящим профессионалом, достойным представителем делового сообщества страны. Вы всегда демонстрируете незаурядные организаторские, лидерские качества, глубокое знание проблем энергетического комплекса, экономики в целом», — приводятся слова главы государства. 

Путин отметил, что благодаря усилиям Миллера и слаженной работе команды «Газпрома», компания динамично развивается и укрепляет позиции на российском и зарубежном рынках, реализуя проекты глобального масштаба.

«Все это прямо влияет на повышение качества жизни наших граждан, на развитие всей страны. Желаю Вам здоровья, успехов и всего наилучшего. Еще раз поздравляю с юбилеем и присвоением звания Героя Труда Российской Федерации», — сказал российский лидер.

#Владимир Путин #Газпром #поздравление с юбилеем
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