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Официальная хроника
6 декабря 2022  23:24

Путин поздравил председателя «Деловой России» с переизбранием на пост

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Президент России Владимир Путин поздравил главу «Деловой России» Алексея Репика с переизбранием на этот пост. Глава государства провел сегодня встречу с председателем общественной организаци, передает пресс-служба Кремля.

«Это важное объединение, которое объединяет по интересам предпринимателей, работающих в самых разных отраслях», – сказал Президент.

Затем Путин предложил председателю «Деловой России» поговорить об инвестиционной деятельности.

#Владимир Путин
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