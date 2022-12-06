Путин поздравил председателя «Деловой России» с переизбранием на пост
Президент России Владимир Путин поздравил главу «Деловой России» Алексея Репика с переизбранием на этот пост. Глава государства провел сегодня встречу с председателем общественной организаци, передает пресс-служба Кремля.
«Это важное объединение, которое объединяет по интересам предпринимателей, работающих в самых разных отраслях», – сказал Президент.
Затем Путин предложил председателю «Деловой России» поговорить об инвестиционной деятельности.