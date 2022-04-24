Путин поздравил православных с Пасхой

Президент РФ Владимир Путин поздравил православных христиан и всех россиян с праздником Пасхи.

«Этот великий праздник объединяет православных христиан, всех граждан России, отмечающих Воскресение Христово, вокруг высоких нравственных идеалов и ценностей, пробуждает в людях самые светлые чувства, веру в торжество жизни, добра и справедливости», - приводит пресс-служба Кремля слова президентского поздравления.

Путин отметил работу Русской православной церкви и других христианских конфессий по сбережению традиций и воспитанию молодежи.

«И конечно, самого искреннего признания заслуживает социальная, благотворительная деятельность христианских религиозных организаций, их стремление оказывать действенную помощь тем, кто в наше сложное время нуждается в заботе и поддержке», - подчеркнул глава государства.

В ночь на воскресенье Владимир Путин вместе с мэром Сергеем Собяниным посетили богослужение в храме Христа Спасителя.