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Ру Тат
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6 мая 2021  09:29

Путин поздравил последнюю в КНДР женщину — ветерана Великой Отечественной войны

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Президент РФ Владимир Путин поздравил с Днем Победы 105-летнюю Ли Ен Сук — последнюю оставшуюся в живых в КНДР женщину — ветерана Великой Отечественной войны. 

Глава государства отметил, что в этом году исполняется 80 лет с даты начала Великой Отечественной войны, которая принесла с собой неисчислимые страдания и боль потерь, оставила глубокий, незаживающий след в судьбе каждого человека и семьи. 

«Но Вы и Ваши товарищи, весь народ — с честью выполнили высокую освободительную миссию — сокрушили нацизм, спасли народы Европы от порабощения», — говорится в поздравительной телеграмме, размещенной на странице посольства России в КНДР в Facebook.

Он подчеркнул, что долг следующих поколений — бережно хранить память о великом подвиге победителей. Он пожелал ветерану доброго здоровья, успехов и благополучия. 

Отмечается, что поздравление Президента и букет от себя иностранным коллегам передал посол России в КНДР Александр Мацегора. 
Ли Ен Сук — боец 88-й отдельной бригады Дальневосточного фронта Красной Армии, которая принимала участие в боях за освобождение Кореи от японских милитаристов.

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