Путин поздравил последнюю в КНДР женщину — ветерана Великой Отечественной войны

Президент РФ Владимир Путин поздравил с Днем Победы 105-летнюю Ли Ен Сук — последнюю оставшуюся в живых в КНДР женщину — ветерана Великой Отечественной войны.

Глава государства отметил, что в этом году исполняется 80 лет с даты начала Великой Отечественной войны, которая принесла с собой неисчислимые страдания и боль потерь, оставила глубокий, незаживающий след в судьбе каждого человека и семьи.

«Но Вы и Ваши товарищи, весь народ — с честью выполнили высокую освободительную миссию — сокрушили нацизм, спасли народы Европы от порабощения», — говорится в поздравительной телеграмме, размещенной на странице посольства России в КНДР в Facebook.

Он подчеркнул, что долг следующих поколений — бережно хранить память о великом подвиге победителей. Он пожелал ветерану доброго здоровья, успехов и благополучия.

Отмечается, что поздравление Президента и букет от себя иностранным коллегам передал посол России в КНДР Александр Мацегора.

Ли Ен Сук — боец 88-й отдельной бригады Дальневосточного фронта Красной Армии, которая принимала участие в боях за освобождение Кореи от японских милитаристов.