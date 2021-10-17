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17 октября 2021  18:56

Путин поздравил портал «Наш город» с 10-летием

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Президент России Владимир Путин поздравил коллектив и пользователей портала «Наш город» с 10-летием.

«Он стал первым в России электронным сервисом, обеспечивающим грамотное и оперативное решение городских проблем», — отметил Путин в поздравительном адресе, размещенном на портале Кремля.

«Все прошедшие годы москвичи активно участвуют в жизни нашей столицы» без лишних бюрократических проволочек, подчеркнул Президент России, в связи с чем он пожелал и всем остальным регионам активно внедрять подобные ресурсы.

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