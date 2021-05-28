Путин поздравил пограничников с профессиональным праздником

Президент РФ Владимир Путин поздравил военнослужащих, гражданских сотрудников и ветеранов Пограничной службы ФСБ России с профессиональным праздником — Днем пограничника.

«Всегда, во все времена защитники рубежей нашего Отечества свято берегли родную землю, мужественно отражали любые посягательства на свободу и территориальную целостность страны», — подчеркнул глава государства в поздравительной телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

В связи с этим Путин напомнил о подвиге советских пограничников, первыми встретивших удар нацистов 22 июня 1941 года. Он уверен, что проявленные ими «героизм, отвага и сила духа навечно останутся в памяти народа, будут служить высоким нравственным ориентиром для молодых поколений».

Президент России также обратил внимание на то, что пограничники «хранят верность славным боевым традициям своих предшественников, с огромным уважением относятся к ветеранам».

По оценке главы государства, сотрудники Пограничной службы, честно служа России, «четко и грамотно» обеспечивают безопасность границ и решают другие стоящие перед ними задачи. В завершение поздравления Владимир Путин пожелал пограничникам «успехов, здоровья и всего самого доброго».

День пограничника отмечается в России ежегодно 28 мая. Праздник был установлен указом Президента РФ Бориса Ельцина от 23 мая 1994 года в память об учреждении пограничной охраны РСФС 28 мая 1918 года.