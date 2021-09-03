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Ру Тат
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3 сентября 2021  19:48
Дарья Сайфиева

Путин поздравил пловца Жданова с еще одним золотом Паралимпиады в Токио

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Президент РФ Владимир Путин направил поздравление паралимпийскому спортсмену Роману Жданову, который завоевал золотую медаль в соревновании по комплексному плаванию на дистанции 150 метров, сообщает пресс-служба Кремля. 

Ранее Жданов уже завоевал золото в этой дисциплине в заплыве на 50 метров, оба раза он устанавливал мировой рекорд.

Путин отметил, что спортсмен Паралимпийских летних игр в Токио еще раз подтвердил свои выдающиеся спортивные качества.

«Вы вновь установили мировой рекорд, подтвердив свои выдающиеся спортивные, бойцовские качества. Такой успех стал возможен благодаря Вашему исключительному трудолюбию, целеустремленности и поистине несгибаемому характеру», – отметил глава государства в поздравительной телеграмме.

Паралимпийские летние игры в Токио, перенесенные на год из-за коронавируса, проводятся в столице Японии с 24 августа по 5 сентября.

 

#Владимир Путин #Паралимпийские игры
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