Путин поздравил победительницу по комплексному плаванию на дистанции 200 метров

Президент РФ Владимир Путин поздравил паралимпийскую спортсменку, одержавшую победу в комплексном заплыве на дистанцию 200 метров Валерию Шабалину. Текст телеграммы опубликован на сайте Кремля.

Российский лидер обратил внимание на то, что за время XVI Паралимпийских летних игр в Токио это уже третья блестящая победа спортсменки.

Ранее Шабалина выиграла золотую медаль в плавании на 100 метров баттерфляем 25 августа, а 27 августа заняла первое место в заплыве на дистанции 200 метров вольным стилем.

«Поздравляю Вас с новой яркой победой и третьей золотой медалью в Токио. Ваше высочайшее мастерство, волевой характер и твердая вера в себя, в свои силы и возможности восхищают, рождают чувство гордости за Вас, Ваших замечательных тренеров и наставников», — отметил глава государства.