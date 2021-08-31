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31 августа 2021  17:14

Путин поздравил победительницу по комплексному плаванию на дистанции 200 метров

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Президент РФ Владимир Путин поздравил паралимпийскую спортсменку, одержавшую победу в комплексном заплыве на дистанцию 200 метров Валерию Шабалину. Текст телеграммы опубликован на сайте Кремля.

Российский лидер обратил внимание на то, что за время XVI Паралимпийских летних игр в Токио это уже третья блестящая победа спортсменки. 

Ранее Шабалина выиграла золотую медаль в плавании на 100 метров баттерфляем 25 августа, а 27 августа заняла первое место в заплыве на дистанции 200 метров вольным стилем. 

«Поздравляю Вас с новой яркой победой и третьей золотой медалью в Токио. Ваше высочайшее мастерство, волевой характер и твердая вера в себя, в свои силы и возможности восхищают, рождают чувство гордости за Вас, Ваших замечательных тренеров и наставников», — отметил глава государства.

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